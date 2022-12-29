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УЗ предупредила о задержке шести поездов: список рейсов

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 22:09
УЗ предупредила о задержке шести поездов: список рейсов Фото: УЗ предупредила о задержке шести поездов (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

По состоянию на вечер 29 декабря в "Укрзализныце" почти преодолели последствия утренних обесточений, однако с задержкой более 30 минут следуют шесть рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"По состоянию на 21:30 поезда "Укрзализныци" почти справились с последствиями утренних обесточений в шести областях", - говорится в сообщении.

Сейчас с задержкой более 30 минут следуют 6 рейсов из 78:

  • №711/712 Краматорск-Киев (+2 ч 26 мин);
  • №705/706 Перемышль-Киев (+2 ч 50 мин);
  • №709/710 Чернигов-Киев (+2 ч 21 мин);
  • №749/750 Киев-Ужгород (+1 ч. 37 мин);
  • №32519/32520 Киев-Вена (+1 ч. 37 мин);
  • №119/120 Львов-Запорожье (+1 ч 25 мин).

В "Укрзализныци" также отметили, что пассажиров, которые будут прибывать в Киев в комендантский час, будут встречать автобусные трансферы по городу, также они могут дождаться своих пересадок в комфортных условиях "Крепости несокрушимости".

Напомним, утром в четверг, 29 декабря, из-за ракетных обстрелов наблюдались частичные обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Киевской, Львовской и Житомирской областях. УЗ сообщила о задержке поездов более 30 минут.

Также ранее мы писали, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Харьков перед новогодними праздниками. Первый рейс отправится 30 декабря.

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