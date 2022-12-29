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ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов

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Четверг 29 декабря 2022 12:21
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов Фото: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

Он отметил, что украинские бойцы продолжают наступательные действия в районе Кременной.

"В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта", - сказал Громов.

РБК-Украина объясняла, почему освобождение Кременной и Сватового важно и что там происходит.

Тем временем The New York Times опубликовала материал, в котором указано, что ВСУ приближаются к освобождению Кременной. Журналисты отмечают, что деоккупация города расширила бы позиции ВСУ в регионе и дало бы им контроль над главными дорогами, ведущими в Северодонецк и Лисичанск.

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