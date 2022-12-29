Россия нанесла 4 ракетных удара по Константиновке: попала в центр для переселенцев

Четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области нанесли сегодня, 29 декабря, россияне. По предварительной информации, есть один раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Две ракеты попали в интернат, где сейчас расположен центр размещения переселенцев - именно там есть 1 раненый. На момент удара там находились 42 человека", - рассказал он.

По словам главы региона, две другие ракеты упали вблизи бывшего кинотеатра и во двор общежития - в зданиях повреждены окна, но никто не пострадал.