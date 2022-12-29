ua ru
Чт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В российском Энгельсе сработала ПВО: что известно

Новина українською →
Четверг 29 декабря 2022 11:36
В российском Энгельсе сработала ПВО: что известно Фото: в российском Энгельсе сработала ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В российском Энгельсе, рядом с аэродромом стратегической авиации РФ, прозвучали взрывы. Предварительно сработала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По словам очевидцев, в городе сегодня, 29 декабря, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов.

Обновлено (11:41)

По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, на территории Энгельсского района РФ сработала система ПВО.

"Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", отметил он.

Напомним, что в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. Там сработала система оповещения. В местных Telegram-каналах сообщали, что при атаке на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, и еще 4 получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Минобороны России сообщило о трех погибших в результате взрывов, однако отметило, что самолеты не пострадали.

Вскоре на взрывы на аэродроме "Энгельс" отреагировали в Воздушных силах Украины и в администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной за неделю, - Громов
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН