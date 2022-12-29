В российском Энгельсе сработала ПВО: что известно

В российском Энгельсе, рядом с аэродромом стратегической авиации РФ, прозвучали взрывы. Предварительно сработала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

"Уничтожен неопознанный объект. На место направлены оперативные службы. Угрозы для безопасности жителей нет", отметил он.

По словам очевидцев, в городе сегодня, 29 декабря, была объявлена воздушная тревога, вслед за которой было слышно несколько взрывов.

Напомним, что в ночь на 26 декабря на стратегическом аэродроме в российском Энгельсе прогремели два взрыва. Там сработала система оповещения. В местных Telegram-каналах сообщали, что при атаке на аэродром в Энгельсе погибли 3 человека, и еще 4 получили ранения. Также были повреждены самолеты.

Минобороны России сообщило о трех погибших в результате взрывов, однако отметило, что самолеты не пострадали.

Вскоре на взрывы на аэродроме "Энгельс" отреагировали в Воздушных силах Украины и в администрации президента Украины Владимира Зеленского.

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