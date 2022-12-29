В ВСУ озвучили позиции вылета российских ракет во время обстрела

Фото: в ВСУ озвучили позиции вылета российских ракет при обстреле (twitter.com)

Сегодня 29 декабря, Российская Федерация прибегла к очередному массированному удару по территории Украины. Враг запускал свои ракеты с ряда позиций, среди которых Ростовская область, Каспийское море и другие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу командования Воздушных Сил Украины.

Как пишет пресс-служба, при ударе на восточном направлении было уничтожено 11 дронов "Shahed-131/136". В частности: враг атаковал ракетами Х-101/Х-555 из бомбардировщиков Ту-95мс из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря;

крылатыми ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море;

совершил шесть пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П. "Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов", - добавляет пресс-служба. Фото: в ВСУ озвучили позиции вылета российских ракет при обстреле (facebook.com/kpszsu)