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По-зимнему будет не везде. Синоптики рассказали о погоде на завтра

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Украина, Четверг 29 декабря 2022 15:05
По-зимнему будет не везде. Синоптики рассказали о погоде на завтра Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 30 декабря, в Украине ожидается временная облачность вперемешку с дождем и снегом. Но осадки стоит ждать лишь в нескольких регионах, на большей части территории сухо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Снег и дождь

"Ночью в Закарпатье и в Карпатах, днем в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер

юго-западный, 5-10 м/с.

Температура

ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на северо-востоке страны 0-5° тепла.

По-зимнему будет не везде. Синоптики рассказали о погоде на завтра

Как сообщалось, в январе 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах 0-5 градусов мороза, в Крыму 1-2 градуса тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы. В восточных и северо-восточных областях – близко к норме.

Напомним, погоду в Украине на Новый год 2023 вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней.

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