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Зеленский просил у Байдена танки и самолеты, но позиция США осталась неизменной, - Politico

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Четверг 29 декабря 2022 16:36
Зеленский просил у Байдена танки и самолеты, но позиция США осталась неизменной, - Politico Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США просил у американского коллеги Джо Байдена, чтобы в Украину начали поставлять современные танки и самолеты. Но позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, главным приоритетом Зеленского остается увеличение количество оружия, боеприпасов и оборудования для Украины. Он повторил свой призыв в ходе визита в США - попросил Байдена предоставить нашей стране больше современного вооружения.

В Politico отмечают, что "Байден остался непоколебим по отношению к некоторым просьбам о танках, ракетах и истребителях". Но, при этом, лидер США все же согласился начать поставки систем ПВО Patriot и новых высокоточных бомб, что еще несколько недель назад считалось невозможным.

Издание добавляет, что американские чиновники все еще продолжают дискуссии об отправке современной военной техники в Украину, поскольку такой шаг "может спровоцировать эскалацию конфликта и приведет к затягиванию сроков потенциальных переговоров". Но после передачи Patriot США уже в следующем году могут пересмотреть свою позицию по тому, какое оружие они считают "эскалационным".

Напомним, еще до визита Зеленского в США в СМИ появилась информация о том, что глава украинского государства намерен просить Белый дом начать поставки ракет ATACMS, а также беспилотников Grey Eagle и Reaper.

Также мы писали, что в парламенте Финляндии предложили передать Украине танки Leopard. Это позволит начать дискуссии о предоставлении нашей стране аналогичной техники в других странах Запада.

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