Шок для России. В СМИ рассказали, как ВСУ готовили прорыв в Харьковской и Херсонской областях

Планирование контрнаступления на юге проходило в условиях военных игр с американскими и британскими коллегами с июля. В то же время, прорыв в Харьковской области, который стал шоком для России, планировался с помощью 3D-карты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

Издание сделало реконструкцию двух контрнаступлений наших героев на основе интервью с более чем 35 лицами, среди которых:

украинские командиры;

официальные лица в Киеве;

боевые подразделения;

высокопоставленные американские и европейские военные, а также политические чиновники.

3D-карта и подготовка к наступлению на Харьковскую область

В конце августа командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился на востоке со своими главными помощниками, а также ключевыми командирами бригады. В оперативной комнате лежала напечатанная на 3D-принтере карта, на которой была изображена оккупированная российскими ничтожества часть Харьковской области площадью 520 квадратных футов.

Командиры проходили маршруты запланированного штурма на карте, обсуждали координацию, непредсказуемые обстоятельства и самые плохие сценарии, используя при этом лазерные указки для освещения проблемных мест. Как отметил Сырский, это была очень кропотливая работа.

Сырский с весны считал Харьковскую область, Балаклею и Изюм самыми уязвимыми местами для россиян. Он размышлял над тем, как провести наступление, вглубь оккупированной Россией территории из неожиданного района к северу от двух городов одним быстрым ударом, чтобы россияне не имели возможность перегруппироваться.

Также уже летом Генеральный штаб поручил командирам разработать операцию, которая отвлекла бы Россию от обороны Херсона. В то же время, Сырский предложил идти наступлением на Харьковскую область, пока россияне ожидают наступление на юге. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил предложение командующего Сухопутными войсками.

Еще на ранних этапах Россия сосредоточила в Изюме и окрестных городах 24 батальона тактических групп, что составило около 18 тысяч россиян. Благодаря разведывательным данным США, Сырский обратил внимание на то, что оккупанты сократили количество батальонов в городе и перебросили по меньшей мере половину в Херсон.

Украина со своей стороны не могла позволить себе потерь во время лобовых атак на населенные пункты. В то же время, к августу в ВСУ начали заканчиваться боеприпасы советских времен, а самые ценные западные системы вооружений были передислоцированы подальше от самых горячих точек на восточном фронте.

Как пояснили командиры, каждая бригада была вооружена по меньшей мере восемью гаубицами М777. Также были случаи, когда гаубицы прибывали в лагеря в ночь перед штурмом. В частности, были привлечены БПЛА, чтобы точнее определить цели и использовать как можно меньше боеприпасов.

Командующий Сухопутными войсками Андрей Малиновский считал, что во время контрнаступления ВСУ понадобится не менее 100 тысяч боеприпасов. Однако за 5 дней наши воины использовали около 32,5 тысячи единиц.

Согласно информации источников WP, американская разведка помогла дозировать боеприпасы посредством точного наведения на цель. В то же время американские коллеги не были вовлечены в планирование контрнаступления и узнали о подготовке прорыва относительно поздно.

Российская бюрократия сыграла на руку

По мнению Сырского, российская бюрократия сыграла злую шутку с Россией. Россияне наконец стали понимать, что наши воины что-то задумали. Однако информация "ни до кого не дошла или ее не приняли во внимание". В Пентагоне считают, что в Кремле не осознавали уязвимые места на харьковском фронте, или не имели достаточного количества людей для сдерживания контрнаступления.

Начало контрнаступления

ВСУ перебросили понтонные мосты, чтобы обмануть россиян и заставить их ждать прямого штурма Изюма, а уже 6 сентября наши воины атаковали все передовые позиции никчемных оккупантов. Наступление происходило везде, а продвижение было быстрым. Россияне сбегали с позиции, поэтому украинские солдаты зашли в Изюм еще раньше, чем планировали. Уже следующим под контроль Украины вернулся Лиман.

Прорыв ВСУ шокировал Кремль и заставил жалкого российского диктатора Владимира Путина объявить частичную мобилизацию и ускорить аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также Сергей Суровикин был назначен командующим боевыми действиями России в Украине.

Планирование контрнаступления на Херсонскую область с иностранными коллегами

Уже в июле украинские командиры прибыли в Германию, чтобы встретиться с американскими и британскими коллегами.

Украина рассматривала широкое контрнаступление по всему южному фронту, в том числе выход к побережью в Запорожской области, который бы разорвал "сухопутный мост" между Россией и Крымом.

В комнате, заваленной картами и таблицами, украинцы провели собственные "наступательные учения", описывали порядок ведения боя, роль каждого подразделения и возможную реакцию России.

Американские и британские коллеги проводили собственные симуляции, используя те же входные данные, однако другой анализ и программное обеспечение. В конце концов, они пришли к выводу, что ВСУ исчерпают свою боевую мощь еще до достижения целей наступления. Главным советом было: "Эй, ребята, вы собираетесь откусить больше, чем сможете прожевать. Это не закончится хорошо".

Также существовал риск того, что запорожское наступление могло загнать наших воинов в ловушку. Украина прислушалась к советам иностранных коллег и провела более узкую компанию, сосредоточив свою мощь на Херсоне.

Россия использовала три переправы для логистики, а именно:

Антоновский мост;

Антоновский железнодорожный мост;

дамба Новой Каховки с дорогой.

Оба моста были успешно обстреляны из HIMARS.

По словам командующего оперативным командованием "Юг" Андрея Ковальчука, ВСУ нанесли пробный удар по одному из шлюзов дамбы Новой Каховки, чтобы проверить, удастся ли поднять уровень воды, чтобы нанести урон логистике врага, однако не затопить близлежащие села. Испытание оказалось успешным, однако его оставили в качестве крайней меры.

Позже Ковальчука заменили Александром Тарнавским - заместителем Сырского во время Харьковской операции. Тарнавский заявил, что он использовал некоторые из принципов, которые были использованы при контрнаступлении на севере, а именно - атака по наименее ожидаемым позициям.

Также Тарнавский выделил территорию между Николаевом и Херсоном - равнинные сельскохозяйственные угодья с небольшим количеством деревьев и бетонными оросительными каналами - как место для развертывания главного наступательного удара. За этот участок фронта отвечал командир 59-й мотопехотной бригады полковника Вадим Сухаревский.

Подчиненные Сухаревского прорвались через оборону россиян и сражались "за каждый метр". Во время штурма его воины также прибегали и к "народному творчеству":

модифицировали дальность полета БПЛА;

запускали зловонный запах во вражеские окопы;

отбирали у контрабандистов беспилотники и перерабатывали их в самодельную взрывчатку.

Уже 9 ноября бригада Сухаревского заняла село Зеленый Гай, что помогло артиллерии добиваться целей в Херсоне, однако российские ничтожества начали бежать из города за несколько дней до этого.