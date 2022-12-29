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Над Киевом силы ПВО уничтожили 16 ракет

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Киев, Четверг 29 декабря 2022 10:45
Над Киевом силы ПВО уничтожили 16 ракет Фото: над Киевом силы ПВО уничтожили 16 ракет (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

В ходе массированной ракетной атаки россиян в четверг, 29 декабря, над Киевом силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко.

"По предварительной информации сил ПВО, над Киевом уничтожено 15 ракет", - написал он.

Позже мэр уточнил, что над столицей сбили 16 ракет.

Напомним, 29 декабря утро в Украине началось с масштабной воздушной тревоги. Украинцев предупреждают об опасности ракетных ударов.

В Киеве утром было слышно несколько взрывов. По данным КГВА, в результате падения осколков ракеты повреждены несколько домов, промышленное предприятие и детская площадка. Также есть пострадавшие, в том числе ребенок.

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