Во время массированной атаки РФ ракета попала в дом под Ивано-Франковском (фото)
Фото: обстрел Ивано-Франковской области устроила РФ 29 декабря (иллюстрация/GettyImages)
Во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Утро, село в Ивано-Франковской области, почти в тысяче километров от России. Прилетает ракета прямиком в дом, чудом не взрывается", - рассказал он.
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