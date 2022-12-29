Силы ПВО сбили более 20 ракет над Одесской областью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко .

Однако обломки одной из российских ракет попали в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, из-за попадания есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому в области введены экстренные отключения электроэнергии.

Все службы на местах и работают.

Напомним, что в Одесском районе после взрывов поднялся клуб черного дыма. Также исчезли свет и вода.

Кроме того, обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степовое в Одесской области.

РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.

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