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Силы ПВО сбили более 20 ракет над Одесской областью

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Одесская область, Четверг 29 декабря 2022 10:16
Силы ПВО сбили более 20 ракет над Одесской областью Фото: силы ПВО сбили более 20 ракет над Одесской областью (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Подразделение противовоздушной обороны сбили 21 российскую ракету над Одесской областью 29 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.

Однако обломки одной из российских ракет попали в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Кроме того, из-за попадания есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому в области введены экстренные отключения электроэнергии.

Все службы на местах и работают.

Напомним, что в Одесском районе после взрывов поднялся клуб черного дыма. Также исчезли свет и вода.

Кроме того, обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степовое в Одесской области.

РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.

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Одесса ПВО ракетный удар
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