Силы ПВО сбили более 20 ракет над Одесской областью
Подразделение противовоздушной обороны сбили 21 российскую ракету над Одесской областью 29 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.
Однако обломки одной из российских ракет попали в жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме того, из-за попадания есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому в области введены экстренные отключения электроэнергии.
Все службы на местах и работают.
Напомним, что в Одесском районе после взрывов поднялся клуб черного дыма. Также исчезли свет и вода.
Кроме того, обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степовое в Одесской области.
РБК-Украина сообщает все детали масштабной сегодняшней воздушной тревоги.
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