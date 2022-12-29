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Нетаньяху официально стал премьером Израиля

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Израиль, Четверг 29 декабря 2022 16:50
Нетаньяху официально стал премьером Израиля Фото: Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, 29 декабря, Биньямин Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля на шестой срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

Нетаньяху принял присягу и вступил на свой шестой срок в должности премьера.

Его предшественник Яир Лапид покинул пленум, не пожимая ему руки. Остальные новые министры сейчас поочередно принимают присягу.

Нетаньяху поставил три главных приоритета для своего нового правительства:

  • прекращение ядерной программы Ирана,
  • развитие государственной инфраструктуры - с акцентом на сочетании так называемой периферии с центром страны,
  • восстановление внутренней безопасности и управления в Израиле.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что успешно сформировал новую коалицию, подготовив основу для своего возвращения к власти как главу наиболее правого израильского правительства.

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