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В оккупированном Джанкое прогремели взрывы. В сети сообщают о работе ПВО

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Джанкой, Четверг 29 декабря 2022 09:53
В оккупированном Джанкое прогремели взрывы. В сети сообщают о работе ПВО Фото: у Джанкое 29 декабря слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В городе Джанкой на севере оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. В сети сообщают о работе российской ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Над Джанкоем что-то сбивают в небе. Как сообщают наши подписчики, взрывов было 3-4, сейчас над пригородом поднимается столб дыма", - говорится в сообщении.

Напомним, с самого утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, сообщают о взрывах и работе ПВО.

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