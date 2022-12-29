В оккупированном Джанкое прогремели взрывы. В сети сообщают о работе ПВО
Фото: у Джанкое 29 декабря слышали взрывы (Getty Images)
В городе Джанкой на севере оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. В сети сообщают о работе российской ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Над Джанкоем что-то сбивают в небе. Как сообщают наши подписчики, взрывов было 3-4, сейчас над пригородом поднимается столб дыма", - говорится в сообщении.
Напомним, с самого утра в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде регионов, в том числе и в Киеве, сообщают о взрывах и работе ПВО.
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