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"Не вопрос недель". В ОП ответили, сколько нужно времени для восстановления после атаки

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Киев, Четверг 29 декабря 2022 14:41
"Не вопрос недель". В ОП ответили, сколько нужно времени для восстановления после атаки Фото: заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

После сегодняшней массированной ракетной атаки на объекты энергетики работы по восстановлению мощности могут занять не так уж много времени. Прежде всего речь не идет о неделях.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.

По его словам, под сегодняшнюю атаку российские войска попали в несколько энергообъектов.

"В первую очередь, "прилеты" есть на Западной Украине и не только. Не будем уточнять локации, но из-за этих "прилетов" у нас есть ограничения по мощностям энергоснабжения. Прежде всего - это большие ограничения во Львове и области, также в Одессе, где фактически сейчас работает только критическая инфраструктура. Есть ограничения в Киевском регионе и Харьковском тоже", - рассказал Тимошенко.

При этом он дал утешительный прогноз по восстановлению объектов энергетики после атаки.

"Наши энергетики работают для того, чтобы уже в ближайшее время (и это не вопрос недель) восстановить мощности, подать их в те регионы, которые я назвал. Надеюсь, это удастся сделать очень быстро", - заявил Тимошенко.

Что касается возобновления энергетики в столице, чтобы обеспечить нужды горожан, то он прогнозирует нормализацию ситуации уже к завтрашнему дню.

"Если мы говорим о Киеве, то там работает не только критическая инфраструктура, но и есть мощности, чтобы давать электроэнергию бытовым потребителям. В Киеве сейчас больших таких проблем нет, ситуация налаживается и, надеемся, уже завтра будет ситуация хорошая, скажем так", - подытожил Тимошенко.

Ракетный удар 29 декабря

Напомним, сегодня утром Украина оказалась под массированным ударом РФ. Враг атаковал страну беспилотниками, крылатыми ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калибр" и ракетами С-300.

Всего силам ПВО удалось уничтожить 54 ракеты, россияне же выпустили 64 ракеты.

Добавим, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что из-за массированного обстрела были повреждены несколько объектов генерации и электросетей, сейчас сложная ситуация в западных областях, Одесском и Киевском регионах.

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