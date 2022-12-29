"Не вопрос недель". В ОП ответили, сколько нужно времени для восстановления после атаки
После сегодняшней массированной ракетной атаки на объекты энергетики работы по восстановлению мощности могут занять не так уж много времени. Прежде всего речь не идет о неделях.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко в эфире телемарафона.
По его словам, под сегодняшнюю атаку российские войска попали в несколько энергообъектов.
"В первую очередь, "прилеты" есть на Западной Украине и не только. Не будем уточнять локации, но из-за этих "прилетов" у нас есть ограничения по мощностям энергоснабжения. Прежде всего - это большие ограничения во Львове и области, также в Одессе, где фактически сейчас работает только критическая инфраструктура. Есть ограничения в Киевском регионе и Харьковском тоже", - рассказал Тимошенко.
При этом он дал утешительный прогноз по восстановлению объектов энергетики после атаки.
"Наши энергетики работают для того, чтобы уже в ближайшее время (и это не вопрос недель) восстановить мощности, подать их в те регионы, которые я назвал. Надеюсь, это удастся сделать очень быстро", - заявил Тимошенко.
Что касается возобновления энергетики в столице, чтобы обеспечить нужды горожан, то он прогнозирует нормализацию ситуации уже к завтрашнему дню.
"Если мы говорим о Киеве, то там работает не только критическая инфраструктура, но и есть мощности, чтобы давать электроэнергию бытовым потребителям. В Киеве сейчас больших таких проблем нет, ситуация налаживается и, надеемся, уже завтра будет ситуация хорошая, скажем так", - подытожил Тимошенко.
Ракетный удар 29 декабря
Напомним, сегодня утром Украина оказалась под массированным ударом РФ. Враг атаковал страну беспилотниками, крылатыми ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калибр" и ракетами С-300.
Всего силам ПВО удалось уничтожить 54 ракеты, россияне же выпустили 64 ракеты.
Добавим, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что из-за массированного обстрела были повреждены несколько объектов генерации и электросетей, сейчас сложная ситуация в западных областях, Одесском и Киевском регионах.
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