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Меньше, чем в феврале. Сколько военных Россия держит возле северной границы Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 29 декабря 2022 12:18
Меньше, чем в феврале. Сколько военных Россия держит возле северной границы Украины Фото: Россия держит у северной границы Украины 22 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия держит возле северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных. Это почти вдвое меньше, чем перед полномасштабным вторжением в феврале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Враг продолжает повышать свой уровень подготовки, проводят обучение на белорусских полигонах, где в настоящее время насчитывается до 11 тысяч личного состава и более 400 единиц вооружения военной техники страны-оккупанта", - сказал Громов.

По его словам, на сегодняшний день в Беларуси, Брянской и Курской областях РФ сосредоточено 22 тысячи оккупантов. Это вдвое меньше той группировки, которая была задействована для наступления на Киев в феврале этого года.

"22 тысячи против 40,5 тысяч оккупантов. Даже в случае привлечения всех белорусских воинских частей из состава сухопутных войск, сил специальных операций, общая группировка войск агрессора будет насчитывать около 30 тысяч человек, что все равно меньше участвовавшего в полномасштабном вторжении ", - добавил представитель Генштаба ВСУ.

Напомним, по данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", угроза ракетных ударов из Беларуси сохраняется до апреля 2023 года.

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