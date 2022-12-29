Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине, - премьер

Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине. В связи с этим премьер страны готовит визит в Киев в феврале 2023 года.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Италия готова гарантировать мирный процесс. Именно поэтому я планирую поехать в Киев до конца февраля. Потому что я считаю, что 24 февраля - это год после начала полномасштабной войны в Украине, - это дата, к которой, по моему мнению, могут быть сделаны некоторые инициативы", - заявила Мелони.

По ее словам, необходимо приложить усилия, чтобы получать сигналы от обеих сторон, но "нет больших сигналов от России". При этом министр выразила надежду, что Москва "осознает огромную ошибку", которую совершает, а до этого Италия будет защищать Украину.

"Мы будем защищать международные права, суверенитет и свободу Украины", - подытожила Мелони.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели телефонный разговор.

В ходе которого Мелони подтвердила максимальную приверженность Италии всем действиям по достижению справедливого мира и сообщила о рассмотрении вопроса о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.