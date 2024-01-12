Кабмин отозвал законопроект о мобилизации, а Зеленский посетил Эстонию и Латвию: новости за 11 января

Война России против Украины: последние новости

В результате ночного российского ракетного удара по центу Харькова была разрушена гостиница, местные власти сообщили утром 11 января, что в общей сложности пострадали 12 человек. Все гражданские, среди них есть иностранные журналисты.

Минобороны РФ заявило о якобы "сбитии" беспилотников ночью и утром сразу в трех областях: Ростовской, Тульской и Калужской. Позже днем в Белгородской области пожаловались на атаку беспилотника, который "ударил" по объекту электроснабжения.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что украинские и российские войска ведут позиционные бои по нескольким направлениям. Оккупанты жалуются, что ВСУ с помощью дронов не дают им маневрировать между позициями на Авдеевском направлении.

Представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что Силы обороны устроили захватчикам вторую "Чернобаевку" в Харьковской области.

Начальник Новгород-Северского РВА 11 января заявил, что в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданское авто, в результате атаки погиб мужчина. Он уточнил, что это произошло в среду около сел Гремячка и Леоновка Семеновской общины.

Кабмин официально отозвал из Рады законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины 11 января отозвал из Верховной рады свой законопроект о мобилизации, который был внесен еще в конце декабря. Днем источник РБК-Украина рассказал о том, что правительство на заседании решило провести отзыв, и ожидается доработка документа, а затем повторное внесение на рассмотрение Рады.

Согласно информации на сайте парламента, по состоянию на вечер статус соответствующего законопроекта - "Проект отозван".

Законопроект о мобилизации. Уже есть новый текст, в ближайшее время его получит Кабмин, - Умеров

По словам министра обороны Рустема Умерова, МОУ уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений. В ближайшее время обновленный документ будет направлен на согласование Кабмина.

Чиновник в своем Facebook отметил, что обновленный законопроект, в частности, должен установить четкий срок службы по мобилизации. Он добавил, что срочников "надо наконец-то отпустить домой. Это правильно".

Зеленский прибыл с визитом в Эстонию и провел ряд встреч

Президент Украины Владимир Зеленский в продолжение турне по странам Балтии в четверг, 11 января, прибыл с рабочим визитом в столицу Эстонии - Таллинн, где провел ряд важных встреч, а также состоялся совместный брифинг с эстонским президентом Аларом Карисом.

Лидер Эстонии заявил, что страна будет ежегодно предоставлять Украине 0,25% своего оборонного бюджета, и выделит помощь в 1,2 млрд евро до 2027 года. Также, как отметил президент, у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего нужно было бы использовать замороженные активы РФ.

Украина и Эстония договорились о сотрудничестве в области оборонпрома, - меморандум

В присутствии главы украинского государства и премьер-министра страны Каи Каллас был подписан меморандум о сотрудничестве в области оборонпрома между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Ассоциацией оборонной и аэрокосмической промышленности Эстонии.

Целью документа является поддержка и развитие партнерских отношений между оборонными отраслями двух государств, в частности в направлении оборонных инноваций. Речь идет о разработке и производстве автономных систем, средств РЭБ, интегрированных решений.

Зеленский прибыл в Латвию

Позже в тот же день украинский президент Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в столицу Латвии, где было запланировано обсуждение двустороннего сотрудничества между странами, а также вопрос поддержки в борьбе с российской агрессией и евроатлантической интеграции Украины.

Также состоялась встреча делегаций Зеленского и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. После этого была проведена совместная пресс-конференция.

Гаубицы, боеприпасы и не только. Латвия анонсировала новый пакет помощи Украине

Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой анонсировал новый пакет помощи, который будет включать:

гаубицы;

боеприпасы;

противотанковое оружие;

вертолеты;

дроны;

устройства связи;

экипировка.

Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.

Зеленский рассказал о "секретном" дальнобойном оружии в ВСУ: уничтожили за день 26 вертолетов

Выступая на пресс-конференции на встрече с представителями балтийских СМИ в Латвии, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что союзники передали ВСУ дальнобойное оружие, о котором пока нельзя говорить. С его помощью за сутки уничтожили 26 вертолетов врага.

"Мы им уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", - отметил он.

Россияне готовят наступление на Северском направлении и на Часов Яр, - Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о том, что российские оккупанты продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, однако украинские воины крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери.

По словам генерал-полковника, наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий противника на Северском направлении, а также интервенты пытаются создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клищиевки и Курдюмовки.

Генпрокурор заявил о доказательствах использования РФ ракет из КНДР для обстрела Украины

Как рассказал генпрокурор Андрей Костин, результаты предварительной научно-технической экспертизы свидетельствуют, что баллистическая ракета, которой войска РФ ударили 2 января по центру Харькова, разработана Северной Кореей.

Он также добавил, что ГПУ получила первые соответствующие доказательства, и продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить данный факт.

Миллион снарядов для Украины. В ЕС обещают справиться с производством до весны

Представитель Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель заявила в Брюсселе, что в Евросоюзе смогут до конца этой зимы выработать миллион артснарядов, обещанных Украине.

Она отметила, что промышленность ЕС "уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов".

Украинский "зерновой коридор" вышел на свои довоенные мощности, - ВМС

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, работа украинского "зернового коридора" вышла на свои мощности до полномасштабного вторжения России.

Спикер в эфире национального телемарафона отметил, что по нему прошли уже 500 судов и более 10 миллионов тонн грузов.

Турция, Румыния и Болгария подписали соглашение о разминировании Черного моря

Министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.

В рамках соглашения о совместном плане по разминированию Черного моря в результате войны РФ против Украины будут задействованы по три минных тральщика от каждой из этих трех стран и один корабль управления.

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде. МИД раскрыл подробности

Представитель МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде 29 января.

Стороны обсудят организацию встречи главы государства Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана в целях продвижения важных для Украины решений в ЕС и комплексного развития двусторонних отношений, пояснил он.

Инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 млрд долларов для Украины

Управляющий директор Международной финансовой корпорации (IFC) Махтар Диоп заявил, что частное инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 миллиард долларов на восстановление частного сектора Украины.

По его словам, около 620 млн долларов из средств, привлеченных для Украины - часть пакета в 2 млрд долларов, объявленного в декабре 2022 года, - поступили из собственного баланса инвестиционного подразделения, а еще 360 млн долларов - по внешнему финансированию.

Yasno с конца января начнет отключать электроэнергию должникам

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Киеве энергопоставщик планирует начать отключение должников от электроэнергии уже с 29 января.

Он также отметил в эфире телемарафона, что есть два типа предупреждений об отключении электроэнергии, которые могут получить должники.

В ООН отчитались о количестве погибших гражданских лиц за время войны в Украине

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов обнародовали отчет, в котором подтвержденное количество гражданских лиц, погибших в Украине с февраля 2022 года, превысило 10 200 человек, включая 575 детей, а число раненых превысило 19 300 человек.

Также отмечается, что точное количество погибших гражданских лиц от российских обстрелов и в результате других военных преступлений - неизвестно.

В Литве состоялась первая встреча коалиции по разминированию Украины

В Министерстве обороны Литвы заявили о проведении первой рабочей встречи партнеров коалиции по разминированию Украины под руководством этой страны. Союзники вместе с представителями Минобороны Украины и Штаба обороны ВСУ обсудили планы и дальнейшую работу коалиции.

Кроме Литвы и Украины, во встрече участвовали представители 19 стран, а еще шесть стран присоединились дистанционно.

Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии ради помощи Украине в 50 млрд евро, - FT

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Брюссель пытается найти решение проблемы венгерской блокады по выделению Украине 50 млрд евро с тех пор, как премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на пакет мер ЕС в декабре.

По данным FT, как способ убедить Будапешт отказаться от своего вето, Еврокомиссия готова предоставить венгерскому премьеру возможность в 2025 году остановить операцию по финансированию на середине пути.