Кабмин отозвал законопроект о мобилизации, а Зеленский посетил Эстонию и Латвию: новости за 11 января

Кабинет министров Украины отозвал из парламента свой законопроект о мобилизации на доработку. А президент Владимир Зеленский продолжил турне по странам Балтии и совершил рабочие визиты в Эстонию и Латвию, где были подписаны двусторонние соглашения.
РБК-Украина собрало главные новости за 11 января.
Кабинет министров Украины 11 января отозвал из Верховной рады свой законопроект о мобилизации, который был внесен еще в конце декабря. Днем источник РБК-Украина рассказал о том, что правительство на заседании решило провести отзыв, и ожидается доработка документа, а затем повторное внесение на рассмотрение Рады.
Согласно информации на сайте парламента, по состоянию на вечер статус соответствующего законопроекта - "Проект отозван".
По словам министра обороны Рустема Умерова, МОУ уже подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений. В ближайшее время обновленный документ будет направлен на согласование Кабмина.
Чиновник в своем Facebook отметил, что обновленный законопроект, в частности, должен установить четкий срок службы по мобилизации. Он добавил, что срочников "надо наконец-то отпустить домой. Это правильно".
Президент Украины Владимир Зеленский в продолжение турне по странам Балтии в четверг, 11 января, прибыл с рабочим визитом в столицу Эстонии - Таллинн, где провел ряд важных встреч, а также состоялся совместный брифинг с эстонским президентом Аларом Карисом.
Лидер Эстонии заявил, что страна будет ежегодно предоставлять Украине 0,25% своего оборонного бюджета, и выделит помощь в 1,2 млрд евро до 2027 года. Также, как отметил президент, у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего нужно было бы использовать замороженные активы РФ.
В присутствии главы украинского государства и премьер-министра страны Каи Каллас был подписан меморандум о сотрудничестве в области оборонпрома между Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Ассоциацией оборонной и аэрокосмической промышленности Эстонии.
Целью документа является поддержка и развитие партнерских отношений между оборонными отраслями двух государств, в частности в направлении оборонных инноваций. Речь идет о разработке и производстве автономных систем, средств РЭБ, интегрированных решений.
Позже в тот же день украинский президент Владимир Зеленский прилетел с официальным визитом в столицу Латвии, где было запланировано обсуждение двустороннего сотрудничества между странами, а также вопрос поддержки в борьбе с российской агрессией и евроатлантической интеграции Украины.
Также состоялась встреча делегаций Зеленского и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. После этого была проведена совместная пресс-конференция.
Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой анонсировал новый пакет помощи, который будет включать:
Также было подписано соглашение о военном сотрудничестве между странами, в частности, по производству дронов.
Выступая на пресс-конференции на встрече с представителями балтийских СМИ в Латвии, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что союзники передали ВСУ дальнобойное оружие, о котором пока нельзя говорить. С его помощью за сутки уничтожили 26 вертолетов врага.
"Мы им уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", - отметил он.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о том, что российские оккупанты продолжают наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, однако украинские воины крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери.
По словам генерал-полковника, наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий противника на Северском направлении, а также интервенты пытаются создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер восточнее Клищиевки и Курдюмовки.
Как рассказал генпрокурор Андрей Костин, результаты предварительной научно-технической экспертизы свидетельствуют, что баллистическая ракета, которой войска РФ ударили 2 января по центру Харькова, разработана Северной Кореей.
Он также добавил, что ГПУ получила первые соответствующие доказательства, и продолжается комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить данный факт.
Представитель Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель заявила в Брюсселе, что в Евросоюзе смогут до конца этой зимы выработать миллион артснарядов, обещанных Украине.
Она отметила, что промышленность ЕС "уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов".
По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, работа украинского "зернового коридора" вышла на свои мощности до полномасштабного вторжения России.
Спикер в эфире национального телемарафона отметил, что по нему прошли уже 500 судов и более 10 миллионов тонн грузов.
Министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.
В рамках соглашения о совместном плане по разминированию Черного моря в результате войны РФ против Украины будут задействованы по три минных тральщика от каждой из этих трех стран и один корабль управления.
Представитель МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина сообщил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде 29 января.
Стороны обсудят организацию встречи главы государства Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана в целях продвижения важных для Украины решений в ЕС и комплексного развития двусторонних отношений, пояснил он.
Управляющий директор Международной финансовой корпорации (IFC) Махтар Диоп заявил, что частное инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 миллиард долларов на восстановление частного сектора Украины.
По его словам, около 620 млн долларов из средств, привлеченных для Украины - часть пакета в 2 млрд долларов, объявленного в декабре 2022 года, - поступили из собственного баланса инвестиционного подразделения, а еще 360 млн долларов - по внешнему финансированию.
Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что в Киеве энергопоставщик планирует начать отключение должников от электроэнергии уже с 29 января.
Он также отметил в эфире телемарафона, что есть два типа предупреждений об отключении электроэнергии, которые могут получить должники.
В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов обнародовали отчет, в котором подтвержденное количество гражданских лиц, погибших в Украине с февраля 2022 года, превысило 10 200 человек, включая 575 детей, а число раненых превысило 19 300 человек.
Также отмечается, что точное количество погибших гражданских лиц от российских обстрелов и в результате других военных преступлений - неизвестно.
В Министерстве обороны Литвы заявили о проведении первой рабочей встречи партнеров коалиции по разминированию Украины под руководством этой страны. Союзники вместе с представителями Минобороны Украины и Штаба обороны ВСУ обсудили планы и дальнейшую работу коалиции.
Кроме Литвы и Украины, во встрече участвовали представители 19 стран, а еще шесть стран присоединились дистанционно.
Издание со ссылкой на источники сообщает, что Брюссель пытается найти решение проблемы венгерской блокады по выделению Украине 50 млрд евро с тех пор, как премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на пакет мер ЕС в декабре.
По данным FT, как способ убедить Будапешт отказаться от своего вето, Еврокомиссия готова предоставить венгерскому премьеру возможность в 2025 году остановить операцию по финансированию на середине пути.
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