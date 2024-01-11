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Зеленский рассказал о "секретном" дальнобойном оружии у ВСУ: уничтожили за день 26 вертолетов

Рига, Четверг 11 января 2024 20:37
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Зеленский рассказал о "секретном" дальнобойном оружии у ВСУ: уничтожили за день 26 вертолетов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Союзники передали украинским военным дальнобойное оружие, про которое пока нельзя говорить. При помощи него за сутки уничтожили 26 вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Партнеры передали нам некоторое дальнобойное оружие. Я не буду говорить какое, но партнеры поймут. Мы им уничтожили 26 вертолетов за сутки, 12 самолетов, которые поднимались и били потом ракетами, против которых эти системы и работали. Мы 12 уничтожили за раз. Просто было чем", - рассказал Зеленский.

Он уточнил, что при помощи такого оружия Украина защищалась. Это была часть обороны нашей страны, поскольку ВСУ уничтожили тех, "кто атаковал и полностью контролировал небо".

Уничтожение российских Су-34

Напомним, несколько недель назад украинские защитники смогли сбить за день три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Это произошло в Херсонской области.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, такие самолеты - одни из новейших на вооружении у РФ. При помощи Су-34 враг наносит по Украине удары авиационными бомбами и ракетами.

При этом через несколько дней наши военные за сутки сбили еще один Су-34 и истребитель-бомбардировщик Су-30.

В российских Telegram-каналах жаловались, что для уничтожения ВСУ якобы применили зенитный ракетный комплекс Patriot. При этом Украина не раскрывала, какое вооружение использовали, чтобы сбить вражеские самолеты.

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