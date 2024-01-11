Выросло количество раненых из-за удара РФ по гостинице в Харькове

Из-за обстрела оккупантов отеля в Харькове ранения получили уже 12 человек. Позже стало известно о еще одном пострадавшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы полиции Харьковской области Владимира Тимошко, ГСЧС Украины, Офис генпрокурора.

"В Харькове вследствие обстрела рашистами гостиницы пострадали 12 человек (по состоянию на 7.00). Все гражданские, среди них иностранные журналисты, они работают на Харьковщине, Донбасе, рассказывают правду о преступлениях, совершенных рашистами на украинской земле", - рассказал Тимошко.

Данные о пострадавших отличаются

В то же время, по данным ГСЧС Украины, количество раненых уже возросло до 13.

"По обновленной информации, в результате ракетных обстрелов гостиницы по состоянию на данный момент пострадали 13 человек", - говорится в сообщении.

Данные о 13 раненых подтвердили и в Офисе генпрокурора.

"Получили ранения 13 человек. Среди них два журналиста турецкого медиа - гражданка Турции и гражданин Грузии. На данный момент 10 человек находятся в больнице, троим была предоставлена помощь на месте", - отметили в ведомстве.

РФ была целенаправленно

По словам Тимошко, Россия целенаправленно била по гостинице - на месте обнаружено воронка глубиной 4 метра.

"Также российская ракета разрушила еще одно здание рядом. Всего две ракеты, предварительно С-300", - добавил он.

По информации Офиса генпрокурора, предварительно ракеты были выпущены с территории Белгородской области РФ.

"Зафиксировано попадание двух ракет типа С-300 на территорию гостиницы, произошел пожар. Здание потерпело частичное разрушение. Повреждены автомобили, предприятия и жилые дома", - добавили прокуроры.

Обстрел Харькова

Оккупанты нанесли удары по Харькову вечером 10 января, в городе раздавались взрывы. Позже выяснилось, что враг ударил по гражданскому объекту в Киевском районе. Им оказалась местная гостиница.

Сначала сообщалось о 9 раненых, затем количество пострадавших возросло до 11 человек - 4 мужчин в возрасте от 31 до 38 лет; 7 женщин – от 23 до 71 года. В общей сложности в отеле на момент удара РФ находились 30 человек.