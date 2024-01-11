Президент Эстонии: не избежим ударов по РФ, не должно быть ограничений на оружие для Украины

В войне России против Украины нельзя избежать ударов по российской территории. Не должно быть ограничений на оружие, переданное Украине партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Эстонии Алара Кариса во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. И поэтому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", - сказал он.

Президент Эстонии также подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину, в частности, в военном плане.

"Эстония будет поддерживать Украину так долго, как будет длиться война. Мы присоединились к инициативе стран "Большой семерки", чтобы убедиться в оказании двусторонней помощи Украине. Мы также поддержим Украину в период с 2024 по 2027 год. Мы будем каждый год предоставлять Украине 0,25 процентов нашего оборонного бюджета и призываем всех других оказывать помощь Украине", - заявил лидер.

По его словам, Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро к 2027 году. Также, как отметил президент, у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего нужно было бы использовать замороженные активы РФ.

Турне Зеленского по странам Балтии

Вчера, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Вильнюс. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры подписали двусторонние соглашения.

Кроме того, Зеленский встретился с премьером Литвы и выступил перед украинской общиной.

Уже сегодня украинский президент прибыл в Эстонию, где он также проведет ряд важных встреч. Следующей в турне Зеленского должна стать Латвия.