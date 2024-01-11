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Зеленский прибыл в Латвию

Латвия, Четверг 11 января 2024 16:13
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Зеленский прибыл в Латвию Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня прибыл с официальным визитом в столицу Латвии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Президент Украины находится в Латвии с официальным визитом. Среди планов Зеленского является обсуждение двустороннего сотрудничества между Латвией и Украиной, а также вопросы поддержки в борьбе с российской агрессией и евроатлантической интеграции Украины.

Официальная церемония встречи состоится в Рижском замке в 16:15, после чего состоится встреча делегаций Зеленского и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

После встречи состоится совместная пресс-конференция.

Турне Зеленского по странам Балтии

Вчера, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Вильнюс. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры подписали двусторонние соглашения.

Кроме того, Зеленский встретился с премьером Литвы и выступил перед украинским обществом.

Уже сегодня украинский президент прибыл в Эстонию, где он также проведет ряд важных встреч. Следующей в турне Зеленского должна стать Латвия.

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