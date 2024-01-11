Инвестиционное подразделение Всемирного банка привлекло почти 1 млрд долларов для Украины

Об этом заявил управляющий директор Международной финансовой корпорации (IFC) Махтар Диоп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, около 620 млн долларов из средств, привлеченных для Украины - часть пакета в 2 млрд долларов, объявленного в декабре 2022 года, - поступили с собственного баланса инвестиционного подразделения, а еще 360 млн долларов - из внешнего финансирования.

"Прежде всего, нам нужно продолжать следить за развитием политической ситуации, и есть некоторые опасения. Нам нужно будет продолжать мобилизовать больше ресурсов, чтобы немного гарантировать некоторые из инвестиций, которые мы делаем, потому что мы берем много инвестиций на свой баланс", - заявил он.

Диоп добавил, что IFC подвержена риску в Украине больше, чем другие агентства по развитию.

Киев рассматривает вопрос мобилизации средств на восстановление, оцениваемых в 400 млрд долларов, как никогда остро, поскольку в Европе и США появились признаки усталости от доноров.

По словам Диопа, предоставление гарантий, чтобы дать внешним инвесторам уверенность в размещении ресурсов, было "главной задачей", стоящей перед МФК в деле мобилизации дальнейших средств для своего пакета поддержки.

Экономика Украины

В течение нескольких месяцев после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина была вынуждена сжечь валютные резервы, тогда как центральный банк приступил к покупке государственных облигаций, чтобы закрыть дефицит финансирования. Экономика сократилась почти на треть.

Бюджетное положение Украины с тех пор укрепилось благодаря выделению союзниками десятков миллиардов долларов помощи. В ноябре МВФ повысил прогноз по росту реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (после предыдущего диапазона 1-3%).

Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

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