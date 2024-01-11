В Литве состоялась первая встреча коалиции по разминированию Украины

В Министерстве обороны Литвы состоялась первая встреча партнеров коалиции по разминированию Украины под руководством Литвы. Союзники вместе с представителями Министерства обороны Украины и Штаба обороны Вооруженных сил Украины обсудили планы и дальнейшую работу коалиции.

"Это первая рабочая встреча, на которой были уточнены потребности Украины в противоминной деятельности и конкретный вклад каждого государства-партнера коалиции", - заявил директор по оборонной политике МО Литвы Вайдотас Урбелис.

По его словам, помимо Литвы и Украины, в встрече лично участвовали представители 19 стран, а еще шести стран присоединились дистанционно.

"Это свидетельствует о единстве государств-партнеров, которые стремятся не только реагировать на неотложные нужды, но и поддерживать долгосрочное развитие потенциала Украины по разминированию", - заявил он.

Целью коалиции по разминированию Украины является объединение и координация существующей и будущей поддержки Украины в области противоминной деятельности со стороны стран-доноров.

Помимо этого будет создан фонд поддержки для достижения целей коалиции, включая приобретение инструментов и оборудования для разминирования украинской территории.

Возглавляемая Литвой коалиция будет помогать Украине как в боевом, так и в гуманитарном разминировании.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.