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Россияне заявили о новой атаке дронов: в Калуге якобы повреждена насосная станция

Калуга, Четверг 11 января 2024 08:40
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Россияне заявили о новой атаке дронов: в Калуге якобы повреждена насосная станция Фото: россияне заявили о новой атаке дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявили о новой атаке дронов ночью 11 января. По их словам, в Калуге якобы была повреждена насосная станция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram и губернатора Калужской области Владислава Шапшу в Telegram.

Российское Минобороны утверждает, что сегодня ночью якобы была попытка нанести удары по объектам на территории РФ. Традиционно россияне обвинили Украину в "террористической атаке".

Оккупанты уверяют, что три беспилотника были перехвачены в трех областях - Ростовской, Тульской и Калужской.

В свою очередь губернатор Калужской области сообщил, что сегодня утром на окраине Калуги над техническим зданием насосной станции якобы взорвался дрон.

"В результате взрыва здание получило повреждения. Возгораний и пострадавших нет", - написал Шапша.

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Напомним, вчера российское Минобороны заявило, что якобы в Саратовской области сбили дрон, обвинив Украину. Губернатор области уточнил, что беспилотник был уничтожен над территорией Энгельского района. Там находится аэродром "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики РФ - Ту-160 и Ту-95МС, которые россияне применяют для ударов по Украине.

Позже российские СМИ заявили, что беспилотника было два, их якобы сбили, они упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".

По данным источника РБК-Украина в спецслужбах, за полетом дронов туда стоят Силы безопасности и обороны, последствия уточняются.

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