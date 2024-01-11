Сийярто анонсировал встречу с Кулебой в Ужгороде. МИД раскрыл подробности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто в Ужгороде 29 января. В ходе которой стороны обсудят организацию встречи главы государства Владимира Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Что говорят в МИДе

"На 29 января в Ужгороде запланирована встреча с главой МИД Венгрии Петером Сийярто министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака", - сказал Николенко.

По его словам, переговоры станут продолжением недавних политических контактов двух стран.

"Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана для продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений", - резюмировал Николенко.

Сийярто анонсировал встречу с Кулебой

Отметим, накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам, что проведет встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде.

По словам главы МИД Венгрии, они проведут переговоры по подготовке к встрече премьер-министра Виктора Орбана и президента Украины Зеленского.

"Если все пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января, мы встретимся с украинским коллегой, с министром Кулебой в Ужгороде, чтобы увидеть, может ли встреча на высоком уровне помочь ситуации", - сказал Сийярто местному изданию АТВ на пресс-конференции.

Также Сийярто проинформировал, что ранее провел телефонный разговор главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, во время которого, по словам венгерского премьера, он сказал, что встреча Зеленского и Орбана будет иметь смысл, "если это может принести результат".

Что известно о возможной встрече Зеленского с Орбаном

Напомним, что в декабре президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Аргентине, вкратце пообщался с пророссийским премьером Венгрии Виктором Орбаном. Как отметил украинский лидер, разговор был откровенным и касался европейских дел двух государств.

Впоследствии стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи.

Как ожидают в Офисе президента Украины, эти переговоры могут касаться широкого спектра двусторонних отношений, от экономики до нацменьшинств.

Заметим, что венгерская сторона ветировала выделение Украине 50 млрд евро в прошлом году. Но, как известно, к этому вопросу вернутся уже в начале февраля.

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