Генпрокурор заявил о доказательствах использования РФ ракет из КНДР для обстрела Украины

Генеральная прокуратура Украины получила первые доказательства использования российскими захватчиками ракет, изготовленных в Северной Корее, для нанесения ударов по территории нашей страны. В частности, при атаке города Харьков 2 января.

Об этом заявил генпрокурор Андрей Костин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире "Суспільне. Спротив".

По его словам, такие доказательства украинской стороной были получены на днях.

"Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", - пояснил Костин.

Генпрокурор рассказал, что к аналогичным выводам пришли также военные эксперты по межведомственной рабочей группе при Офисе генпрокурора. Специалисты были на месте "прилета" и провели предварительный осмотр и анализ частей ракеты.

Костин также добавил, что сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза. Она должна окончательно подтвердить данный факт.

Также он рассказал о работе над обнаружением других фрагментов боеприпасов, обнаруженных на местах недавних российских атак в Харьковской и Одесской областях.

Вопросы применения РФ ракет с КНДР для ударов по Украине

Напомним, 4 января вечером координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

4 января The Wall Street Journal сообщало, что Северная Корея могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что оккупанты в последнее время обстреливали Харьков ракетами, которые не были сделаны на территории РФ.

6 января спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что войска РФ при нанесении ударов по Харькову 2 января использовали ракету, полученную из Северной Кореи, и рассказал о соответствующих доказательствах.

Добавим, на днях в Белом доме заявили, что российские оккупанты и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи.