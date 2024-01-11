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Миллион снарядов для Украины. В ЕС обещают справиться с производством до весны

Четверг 11 января 2024 15:35
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Миллион снарядов для Украины. В ЕС обещают справиться с производством до весны Иллюстративное фото: в Еврокомиссии высказались по производству миллиона артснарядов для Украины (facebook.com ukroboronprom)
Автор: Владимир Костырин

В Европейском союзе смогут до конца этой зимы произвести миллион артиллерийских снарядов, обещанных Украине.

Об этом заявила представитель Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг в Брюсселе.

В ходе сегодняшнего выступления спикер отметила, что промышленность ЕС "уже имеет производственные мощности, значительно превышающие миллион артиллерийских снарядов".

Представитель ЕС выразила уверенность, что блок сможет достичь "этой цели к весне".

Хотя, добавила вместе с тем Бернсель, сейчас процесс производства затормозился.

Снаряды для Украины

Напомним, в марте прошлого года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах.

Однако уже в ноябре 2023 года ЕС проинформировал членов, что вряд ли сможет передать Украине обещанный 1 млн артснарядов. Этот план должен быть выполнен до марта 2024 года. Однако уже в январе текущего года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон заверил, что блок все же может достичь своей цели.

Добавим, что 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство все еще рассчитывает получить полный пакет артиллерийских снарядов и призвал давить на лидеров ЕС по этому вопросу.

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