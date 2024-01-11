Кабмин официально отозвал из Рады законопроект о мобилизации

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной рады свой законопроект о мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады Украины.

Согласно информации на сайте парламента, по состоянию на вечер 11 января статус законопроекта о мобилизации - "Проект отозван".

Фото: Кабмин отозвал законопроект о мобилизации (скриншот)

Стоит заметить, что еще несколько часов назад источник РБК-Украина рассказал о том, что правительство на заседании решило отозвать законопроект о мобилизации из Рады.

Источник уточнял, что ожидается доработка законопроекта в Кабмине а затем повторное внесение на рассмотрение Рады.

Законопроект о мобилизации

Напомним, несколько недель назад Кабмин внес в Раду свой законопроет о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок ее проведения.

В частности, в документе содержатся значительные ограничения для уклонистов, снижение призывного возраста до 25 лет, электронные повестки и не только.

Часть норм в законопроекте оказались спорными. Это признали в комитете по нацбезопасности, который рассматривал документ.

Также украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отмечал, что некоторые предложения в документе противоречат Конституции.

Это привело к тому, что комитет по нацбезопасности не рекомендовал законопроект к вынесению на рассмотрение в первом чтении. Вместо этого документ решили отправить на доработку в Кабмин.

Более детально о законопроекте по мобилизации можете узнать в материале РБК-Украина.