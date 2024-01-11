В ООН отчитались о количестве погибших гражданских лиц за время войны в Украине

Подтвержденное количество гражданских лиц, погибших в Украине с февраля 2022 года, превысило 10 200 человек, включая 575 детей, а количество раненых превысило 19 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"С 29 декабря мы стали свидетелями еще одной эскалации конфликта: воздушные атаки по всей Украине привели к увеличению количества смертей и ранений среди гражданского населения, а также к масштабным убыткам и разрушениям домов, школ, больниц, энергосистем и другой важной гражданской инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Директор по операциям и информационно-пропагандистской деятельности Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну добавил, что удары наносят особенно тяжелый ущерб мирному населению вблизи линии фронта в Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Также пострадали и общины на территории западной части Украины и в Киеве.

Точное количество погибших неизвестно

С 29 декабря Управление ООН по правам человека уже зафиксировало гибель 125 мирных жителей и ранения более 550 мирных жителей по всей Украине.

"Таким образом, подтвержденное число гражданских лиц, убитых с февраля 2022 года, превысило 10 200 человек, включая 575 детей, а число раненых превысило 19 300 человек", - добавили в ООН.

Отметим, что точное количество погибших гражданских лиц от российских обстрелов и других военных преступлений неизвестно. Россия не допускает ООН на временно оккупированные территории Украины.

Военные преступления россиян в Украине

Напомним, ранее в декабре было зафиксировано видео использования украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения в Запорожской области. В медиа распространялись кадры, на которых россияне ведут пленных безоружных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Также напомним, что 6 марта сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими кафирами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения. Однако международные институты проигнорировали информацию.