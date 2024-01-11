Украинские беспилотники не дают россиянам маневрировать в районе Авдеевки: карты боев ISW

Украинские и российские войска ведут позиционные бои на нескольких направлениях. Россияне жалуются, что ВСУ с помощью беспилотников не дают им маневрировать между позициями на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

10 января российские и украинские войска продолжили боевые действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, но никаких подтвержденных изменений на этом направлении не произошло.

Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались на Купянском направлении в районе Синьковки и на Лиманском направлении к востоку от Тернов и вблизи Торского, района Серебрянского леса и Веселого.

Заместитель командира украинской бригады, действовавшей на Купянском направлении, заявил, что из-за холодной погоды российские войска используют меньше боеприпасов.

Представитель другой украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил, что российские силы, вероятно, увеличат количество штурмов в течение следующих нескольких дней, стянув туда больше личного состава и, возможно, больше техники.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 10 января заявил, что российские военные опрокидывают часть подразделений 11-го армейского корпуса из районов оккупированной Луганской области на приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей.

Он добавил, что военные РФ перебросили один танковый батальон 11-го танкового полка в Ржевку Белгородской области, а гаубический артиллерийский дивизион 7-го мотострелкового личного состава – в неустановленный район Белгородской области.

Бои в Донецкой области

Геолокационные кадры, опубликованные 10 января, показывают, что российские войска продвинулись юго-западнее Бахмута.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута в районе Веселого, западнее Бахмута в районе Богдановки и Ивановского, юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.

Спикер украинской бригады, действующей на Бахмутском направлении, 10 января заявил, что морозы способствуют уменьшению интенсивности пехоты в этом районе.

10 января российские и украинские войска продолжили боевые действия вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Позиционные бои продолжались в районе Новобахмутовки, Степного и Авдеевского коксохимического завода; в промышленной зоне; у Северного, Первомайского и Невельского.

Российский "военкор", ссылаясь на якобы сообщение российского военнослужащего на Авдеевском направлении, утверждал, что украинские беспилотники усложняют российские усилия по эвакуации раненых и маневрированию между позициями.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 января, показывают, что российские силы продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (юго-западнее города Донецка).

Позиционные бои продолжались к западу от Донецка вблизи Марьинки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

10 января Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе границы Донецко-Запорожской областей вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки).

Мэр Мелитополя Иван Федоров 9 января заявил, что спутниковые снимки говорят о том, что российские войска за последние месяцы 2023 года в Запорожской и Донецкой областях построили десятки километров новых окопов и оборонительных сооружений.

Российские и украинские войска продолжали позиционные боевые действия на западе Запорожской области, но 10 января никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.

Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино, Вербового и Новопрокоповки.

Сообщается, что в Запорожском направлении, в том числе близ Вербового, действуют части российской 7-й воздушно-десантной дивизии, в том числе 108-й полк ВДВ.