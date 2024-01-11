Украинские беспилотники не дают россиянам маневрировать в районе Авдеевки: карты боев ISW
Украинские и российские войска ведут позиционные бои на нескольких направлениях. Россияне жалуются, что ВСУ с помощью беспилотников не дают им маневрировать между позициями на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
10 января российские и украинские войска продолжили боевые действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, но никаких подтвержденных изменений на этом направлении не произошло.
Российские и украинские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались на Купянском направлении в районе Синьковки и на Лиманском направлении к востоку от Тернов и вблизи Торского, района Серебрянского леса и Веселого.
Заместитель командира украинской бригады, действовавшей на Купянском направлении, заявил, что из-за холодной погоды российские войска используют меньше боеприпасов.
Представитель другой украинской бригады, действующей на Купянском направлении, заявил, что российские силы, вероятно, увеличат количество штурмов в течение следующих нескольких дней, стянув туда больше личного состава и, возможно, больше техники.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец 10 января заявил, что российские военные опрокидывают часть подразделений 11-го армейского корпуса из районов оккупированной Луганской области на приграничные районы Белгородской, Брянской и Курской областей.
Он добавил, что военные РФ перебросили один танковый батальон 11-го танкового полка в Ржевку Белгородской области, а гаубический артиллерийский дивизион 7-го мотострелкового личного состава – в неустановленный район Белгородской области.
Бои в Донецкой области
Геолокационные кадры, опубликованные 10 января, показывают, что российские войска продвинулись юго-западнее Бахмута.
Позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута в районе Веселого, западнее Бахмута в районе Богдановки и Ивановского, юго-западнее Бахмута в районе Клещиевки и Андреевки.
Спикер украинской бригады, действующей на Бахмутском направлении, 10 января заявил, что морозы способствуют уменьшению интенсивности пехоты в этом районе.
10 января российские и украинские войска продолжили боевые действия вблизи Авдеевки, однако подтвержденных изменений на линии фронта не последовало. Позиционные бои продолжались в районе Новобахмутовки, Степного и Авдеевского коксохимического завода; в промышленной зоне; у Северного, Первомайского и Невельского.
Российский "военкор", ссылаясь на якобы сообщение российского военнослужащего на Авдеевском направлении, утверждал, что украинские беспилотники усложняют российские усилия по эвакуации раненых и маневрированию между позициями.
Геолокационные кадры, опубликованные 10 января, показывают, что российские силы продвинулись к северо-востоку от Новомихайловки (юго-западнее города Донецка).
Позиционные бои продолжались к западу от Донецка вблизи Марьинки и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Победы и Новомихайловки.
"Южная ось"
10 января Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в районе границы Донецко-Запорожской областей вблизи Старомайорского (южнее Великой Новоселки).
Мэр Мелитополя Иван Федоров 9 января заявил, что спутниковые снимки говорят о том, что российские войска за последние месяцы 2023 года в Запорожской и Донецкой областях построили десятки километров новых окопов и оборонительных сооружений.
Российские и украинские войска продолжали позиционные боевые действия на западе Запорожской области, но 10 января никаких подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было.
Украинские и российские источники утверждают, что позиционные боевые действия продолжались вблизи Работино, Вербового и Новопрокоповки.
Сообщается, что в Запорожском направлении, в том числе близ Вербового, действуют части российской 7-й воздушно-десантной дивизии, в том числе 108-й полк ВДВ.
Российские войска недавно подтвердили наступление на восточном (левом) берегу Херсонской области. Геолокационные кадры, опубликованные 9 января, показывают, что войска РФ якобы продвинулись юго-западнее Крынок. Украинские и российские источники утверждали, что позиционные боевые действия продолжались на восточном берегу, включая Крынки.
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