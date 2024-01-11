Россияне готовят наступление на Северском направлении и на Часов Яр, - Сырский

Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, однако украинские воины крепко держат оборонительные рубежи и наносят россиянам значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского .

Ситуация под Купянском

"Оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, имея целью блокирование Купянска", - говорится в заявлении.

По словам Сырского, благодаря действиям наших защитников враг несет значительные потери. Несмотря на это, враг пытается нарастить усилия прежде всего за счет человеческого ресурса.

Лиманский район

На Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить наши войска за реку Черный Жеребец. Осуществляет интенсивные артиллерийские обстрелы.

Кроме того враг перемещает с территории Российской Федерации в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения.

"Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении осуществляются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь", - заявил Сырский.

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РФ готовятся к наступлению на двух направлениях

По словам командующего, наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "Шторм-Z" и осуществляет формирование штурмовых рот.

В районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец - Донбасс. С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки, с привлечением подразделений "добровольческого корпуса".

"Пытается создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и восстановить утраченное положение в районах каскада озер к востоку от Клещеевки и Курдюмовки, для чего привлекает подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота", - сказал Сырский.

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Украинские воины сдерживают россиян

Генерал Сырский заявил, что несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, наши воины на всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери.

Все необходимые решения украинские командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов.

Ситуация на фронте

Генеральный штаб ВСУ сегодня сообщал, что в течение суток произошло 73 боевых столкновений. Силы обороны отразили несколько атак на Лиманском направлении и вблизи Авдеевки Донецкой области.

Также украинские войска сдерживают россиян на востоке и готовят решительный ответ. Которая, по заявлению командования, врагу не понравится. О ситуации на фронте и о том, решится ли Россия наступать на Харьков или Чернигов, - в обзоре РБК-Украина.