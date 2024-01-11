Yasno с конца января начнет отключать электроэнергию должникам

В Киеве энергопоставщик Yasno планирует начать отключение должников от электроэнергии уже с 29 января этого года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона.

"Первые отключения начнутся где-то 29 января", – заявил он.

Он также отметил, что есть два типа предупреждений об отключении электроэнергии, которые могут получить должники.

"Первое - мы называем это уведомление, когда компания всеми методами, начиная от СМС, от рассылок в Viber и чатах, заканчивая звонками к людям, сообщает о том, что есть долг, пожалуйста, оплатите", - рассказал Коваленко.

Что касается второго типа – это непосредственно отключению потребителя.

"Что касается предупреждения, как официального документа, его рассылают за 10 дней до отключения. Это первая стадия, и у человека есть время (заплатить долги, - ред.). И за 5 дней еще сети посылают свое письмо-предупреждение. Эти 10 дней - для того, чтобы выйти из ситуации и уплатить долг", - отметил он.

Коваленко отметил, это не означает, что все, у кого есть долги, будут получать уведомления с 29 января.

"Мы рейтингуем должников от самого высокого по сумме долга. А второй критерий - это глубина долга. То есть, есть должники один месяц, и это не такая большая проблема, мы надеемся, мы общаемся с ними. А есть долги, которые год и больше ", – добавил он.

По его словам, отключение произойдет через 10 дней после получения первого предупреждения.

Но для того чтобы избежать такого сценария необходимо уплатить долг.

"Это не большая проблема. Есть множество электронных каналов, по которым можно оплатить: начиная от сайта и заканчивая мобильным приложением. Это можно сделать из любой точки мира", - отметил он.

В случае если потребитель имеет большую задолженность, то в Yasno рассматривают и такие случаи. Однако человеку все же стоит в компанию и заключить договор рассрочки с индивидуальным графиком, по которому человек платит.

Решение об отмене моратория

Напомним, Кабмин в конце декабря отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты.

Согласно постановлению, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только на территориях, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных РФ, согласно перечню Минреинтеграции.

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