Турция, Румыния и Болгария подписали соглашение о разминировании Черного моря

Турция, Румыния и Болгария подписали соглашение о совместном плане по разминированию Черного моря в результате войны России против Украины. Достичь соглашения удалось после многомесячных переговоров между союзниками по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.

"С началом войны возникла угроза плавучих мин в Черном море. Для борьбы с ней, мы договорились сформировать целевую группу по борьбе с минами в Черном море", - сказал Гюлер.

Морские мины представляют угрозу для экспортных маршрутов Украины через Черное море с момента вторжения России в феврале 2022 года. При этом несколько коммерческих судов пострадали, включая балкер, направлявшийся в порт на Дунае для загрузки зерна в декабре прошлого года.

По словам представителя Министерства обороны Турции, в рамках соглашения будут задействованы по три минных тральщика от каждой страны и один корабль управления.

Командующие ВМС трех стран сформируют комитет для управления операцией, заявил Гюлер, добавив, что после окончания войны в Украине в нее могут быть включены и другие черноморские государства.

Турецкий министр заявил, Анкара рассматривает потенциальный вклад в эту инициативу нечерноморских союзников по НАТО как "ценный", но она будет открыта только для кораблей "трех прибрежных стран-союзников".

Разминирование Черного моря

Проблема разминирования Украины становится все острее, поскольку российские захватчики продолжают обстреливать территории, загрязняя их минами. Кроме того, мины загрязняют также и акватории морей.

В связи с этим Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО в вопросах разминирования акватории Черного моря.

Недавно сообщалось, что Болгария, как одна из черноморских стран, может помочь Украине в разминировании акватории Черного моря.

Добавим, что спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько времени уйдет на разминирование Черного моря.

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