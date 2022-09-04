Россия депортировала более 7 тысяч украинских детей, - Лубинец

С начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей. Вернуть удалось пока лишь 51 несовершеннолетнего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в интервью изданию "Голос Америки" .

Он объяснил, что Россия делает все, чтобы украинские дети не возвращались на родину. Для этого россиян побуждают усыновлять депортированных детей.

"Россия делает все, чтобы наши дети не возвращались к нам, даже упростили свое законодательство относительно усыновления", - отметил Лубинец.

Таким образом РФ нарушает международное право. Омбудсмен назвал такие действия Москвы геноцидом украинской нации. По словам Лубинца, Украина работает над возвращением детей, однако пока процесс продвигается медленно.

"Сейчас нам удалось вернуть 51 ребенка. Это небольшое количество, сравнивая с тысячами вывезенных, но мы практически проводим спецоперации по их спасению. Нам очень помогают волонтеры", - заявил омбудсмен.