Взрыв боеприпасов в Чернигове: число пострадавших стремительно возросло
Число пострадавших в результате вчерашнего взрыва на выставке в Чернигове возросло до 15 человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
По словам советника председателя ОВА Андрея Подорвана, в больницу обратились еще несколько черниговцев, которые были рядом с демонстрационным стендом во время взрыва.
Известно, что среди пострадавших восемь детей в возрасте от 2 до 12 лет, двое из которых находятся в больнице. Также ранения получили шестеро гражданских и военный.
В травматологическое отделение городской больницы №2 попала мама двухлетнего мальчика. Сейчас ее состояние удовлетворительное. Ее же сын и в дальнейшем находится в реанимации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Чернигове проходила выставка оружия, во время которой раздался взрыв. Предварительно известно, что на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет.
Сначала было известно о 5 пострадавших, из них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. Двухлетний мальчик находится в реанимации.
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