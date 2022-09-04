Взрыв боеприпасов в Чернигове: число пострадавших стремительно возросло

Число пострадавших в результате вчерашнего взрыва на выставке в Чернигове возросло до 15 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " С успільне ".

По словам советника председателя ОВА Андрея Подорвана, в больницу обратились еще несколько черниговцев, которые были рядом с демонстрационным стендом во время взрыва.

Известно, что среди пострадавших восемь детей в возрасте от 2 до 12 лет, двое из которых находятся в больнице. Также ранения получили шестеро гражданских и военный.

В травматологическое отделение городской больницы №2 попала мама двухлетнего мальчика. Сейчас ее состояние удовлетворительное. Ее же сын и в дальнейшем находится в реанимации.