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Оккупанты из С-300 атаковали Харьков, много пострадавших из-за обстрелов области

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Харьков, Суббота 03 сентября 2022 08:59
Оккупанты из С-300 атаковали Харьков, много пострадавших из-за обстрелов области Фото: оккупанты из С-300 атаковали Харьков ночью (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты ночью ударили ракетой по Харькову из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Из-за обстрелов области ранения получили еще 6 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Ночью, около 1 часа, россияне ударили из комплекса ЗРК С-300 по Новобаварскому району Харькова. Ракета попала в землю рядом с админзданием школы, ударной волной выбило окна школы и повредило рядом дом. Пострадавших нет", - рассказал он.

По области, по данным главы региона, оккупанты в течение суток обстреливали Харьковский, Изюмский, Богодуховский, Чугуевский районы.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданских, госитализировали 6 человек: Изюмский район - 2 мужчин 52 и 32 лет, Харьковский - женщину 62 лет, мужчин 63 и 48 лет. 46-летнего мужчину госпитализировали в Богодуховском районе", - добавил председатель ОВА.

Синегубов добавил, что состояние пострадавших - среднее.

Как сообщалось, российские оккупанты ночью ударили ракетой по Харькову. Пострадал Новобаварский район.

Напомним, российские военные перешли к новой тактике в Харьковской области и пытаются наступать по всем направлениям региона.

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