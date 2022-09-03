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Лаврову и российской делегации не выдали визы в США для визита в ООН

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Москва, Суббота 03 сентября 2022 00:21
Лаврову и российской делегации не выдали визы в США для визита в ООН Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Россия запросила у США 56 виз, чтобы позволить министру иностранных дел Сергею Лаврову и его делегации поехать в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в ООН в сентябре, однако пока не получили ни одной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, которое оказалось в распоряжении агентства, постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что это "вызывает тревогу", поскольку в течение последних нескольких месяцев Вашингтон "постоянно отказывает в выдаче въездных виз" ряду российских граждан, делегатов на другие мероприятия ООН.

Представитель Госдепа заявил агентству, что США серьезно относятся к своим обязательствам в качестве страны пребывания ООН, добавив, что визовые записи являются конфиденциальными, поэтому США не могут комментировать отдельные случаи.

"Каждый год мы обрабатываем сотни виз для делегатов Российской Федерации на мероприятиях ООН", - сказал представитель Госдепа.

Он также отметил, что заявки должны подаваться как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку. По его словам, это особенно важно из-за необоснованных действий РФ против посольства США в России, в том числе из-за принудительного увольнения дипломатов в Москве.

Представитель отметил, что РФ "серьезно ограничила штат и, следовательно, возможности по обработке виз".

Напомним, встреча высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится 20 сентября.

Ранее сообщалось, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский выступят, как ожидается, на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

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