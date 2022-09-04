ua ru
Вс, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тепло и без осадков: прогноз погоды на понедельник

Новина українською →
Киев, Воскресенье 04 сентября 2022 15:11
Тепло и без осадков: прогноз погоды на понедельник Фото: В Украине 5 сентября будет тепло и без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 5 сентября, в Украине будет тепло и без осадков. Однако в Карпатах прогнозируется туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, ночью и утром в Карпатском регионе местами ожидается туман.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +6 +11 градусов, а на крайнем юге страны до +13. При этом в восточных и Сумской областях ночью температура будет колебаться от +3 до +8; а днем от +15 +20. В то же время в южной части и на Закарпатье до +23.

Погода в Киеве и области

В Киеве и Киевской области прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +6 +11 градусов, а днем +15 +20. При этом в Киеве ночью ожидается +9 +11, а днем +17 +19 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков
Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"