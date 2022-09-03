Стало известно, какую должность может получить Кадыров
Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (GettyImages)
Глава Чечни Рамзан Кадыров может получить руководящий пост в Росгвардии, если покинет нынешнюю должность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".
В частности, по словам одного из близких к администрации президента России источников, сейчас рассматривается возможный переход Кадырова на руководящую должность в Росгвардии.
Издание отмечает, что Кадыров неоднократно рассуждал о возможной отставке. В том числе еще в 2016 году до победы на выборах в Чечне.
Напомним, ранее Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором намекнул на отставку. По его словам, он уже засиделся на посту чеченского лидера.
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