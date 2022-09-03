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Стало известно, какую должность может получить Кадыров

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Грозный, Суббота 03 сентября 2022 19:59
Стало известно, какую должность может получить Кадыров Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Глава Чечни Рамзан Кадыров может получить руководящий пост в Росгвардии, если покинет нынешнюю должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

В частности, по словам одного из близких к администрации президента России источников, сейчас рассматривается возможный переход Кадырова на руководящую должность в Росгвардии.

Издание отмечает, что Кадыров неоднократно рассуждал о возможной отставке. В том числе еще в 2016 году до победы на выборах в Чечне.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором намекнул на отставку. По его словам, он уже засиделся на посту чеченского лидера.

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