ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли Зеленодольск: погиб ребенок, есть раненые

Новина українською →
Зеленодольск, Суббота 03 сентября 2022 18:47
Оккупанты обстреляли Зеленодольск: погиб ребенок, есть раненые Фото: Оккупанты обстреляли Зеленодольск: погиб ребенок, есть раненые (военТВ)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Зеленодольску, в результате чего погиб ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"После обеда россияне дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов", - заявил глава области.

В результате погиб 9-летний мальчик, предварительно пострадали 10 человек. По словам Резниченко, большинство из них в тяжелом состоянии и находятся в больнице.

В самом Зеленодольске были повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦПАУ. Также в Большой Костромке пострадали дома.

Напомним, что количество раненых детей из-за российской агрессии возросло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба
РФ пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, все атаки отбиты: сводка Генштаба
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"