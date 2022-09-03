Оккупанты обстреляли Зеленодольск: погиб ребенок, есть раненые
В субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Зеленодольску, в результате чего погиб ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"После обеда россияне дважды обстреляли Зеленодольскую общину из "Ураганов", - заявил глава области.
В результате погиб 9-летний мальчик, предварительно пострадали 10 человек. По словам Резниченко, большинство из них в тяжелом состоянии и находятся в больнице.
В самом Зеленодольске были повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦПАУ. Также в Большой Костромке пострадали дома.
Напомним, что количество раненых детей из-за российской агрессии возросло.
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