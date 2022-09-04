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Зеленский объявил об освобождении трех населенных пунктов

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Киев, Воскресенье 04 сентября 2022 22:22
Зеленский объявил об освобождении трех населенных пунктов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украинская армия освободила три населенных пункта в Донецкой области и на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, Вооруженные силы Украины, разведка и специальные службы делают необходимые шаги для освобождения территорий, и российские оккупанты уже начали бежать из Крыма.

"И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что 42-й отдельный мотопехотный батальон освободил два населенных пункта на южном направлении.

Напомним, сегодня в сети появились фото украинского флага над Высокопольем Херсонской области, которое было оккупировано. Однако официальной информации об освобождении от военных до сих пор нет.

Также в социальных сетях появилась информация о якобы освобождении села Озерное в Донецкой области.

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