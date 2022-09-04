Зеленский объявил об освобождении трех населенных пунктов

Украинская армия освободила три населенных пункта в Донецкой области и на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, Вооруженные силы Украины, разведка и специальные службы делают необходимые шаги для освобождения территорий, и российские оккупанты уже начали бежать из Крыма.

"И хочу поблагодарить сегодня бойцов 63-го батальона 103-й бригады терробороны, которые обеспечили результат в Донецкой области - освобожден населенный пункт. 54-я бригада на направлении Лисичанск-Северск также сделала хорошие шаги, продвинулась вперед, заняла определенные высоты", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что 42-й отдельный мотопехотный батальон освободил два населенных пункта на южном направлении.