Кадыров пожаловался на старость и хочет уйти с должности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение, в котором пожаловался на старость и выразил желание уйти в бессрочный отпуск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете", - заявил Кадыров.
Отметим, действующему главе Чечни на сегодня 45 лет, он фактически руководит республикой с 2007 года.
Напомним, в августе украинские правоохранительные органы сообщили Кадырову о подозрении в причастности к военным преступлениям в Украине.
В войне России против Украины активное участие принимают так называемые "кадыровцы" - чеченские подразделения Росгвардии. В первые месяцы боевых действий они "отличились" тем, что выкладывали странные видео о якобы боях с защитниками Украины, за что получили прозвище "тик-ток войска".
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