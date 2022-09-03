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Кадыров пожаловался на старость и хочет уйти с должности главы Чечни

Новина українською →
Грозный, Суббота 03 сентября 2022 16:56
Кадыров пожаловался на старость и хочет уйти с должности главы Чечни Фото: глава Чечни Рамзан Кадыров (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал обращение, в котором пожаловался на старость и выразил желание уйти в бессрочный отпуск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете", - заявил Кадыров.

Отметим, действующему главе Чечни на сегодня 45 лет, он фактически руководит республикой с 2007 года.

Напомним, в августе украинские правоохранительные органы сообщили Кадырову о подозрении в причастности к военным преступлениям в Украине.

В войне России против Украины активное участие принимают так называемые "кадыровцы" - чеченские подразделения Росгвардии. В первые месяцы боевых действий они "отличились" тем, что выкладывали странные видео о якобы боях с защитниками Украины, за что получили прозвище "тик-ток войска".

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