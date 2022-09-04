ua ru
Вс, 04 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненые

Новина українською →
Харьковская область, Воскресенье 04 сентября 2022 15:33
Россияне обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненые Иллюстративное фото: россияне обстреляли Харьковскую область, есть погибшая и раненые (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Богодуховский и Изюмский районы Харьковской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Сообщается, что российский снаряд попал в дом 50-летней местной жительницы в селе Одноробовка Золочевского общины. Она погибла.

Кроме того, из-за обстрелов поселка Андреевка в Изюмском районе трое человек получили ранения. Их госпитализировали в больничные учреждения Харьковской области.

Напомним, в результате ночного обстрела оккупантов Киевского района Харькова произошел масштабный пожар на территории ресторанного комплекса.

Кроме того, вчера россияне ударили ракетой по Харькову из ЗРК С-300. А из-за обстрелов области ранения получили шесть человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков
Когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит: прогноз синоптиков
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"