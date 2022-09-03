ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Bayraktar за три дня уничтожили техники РФ на 26,5 млн долларов: Залужный показал видео

Новина українською →
Украина, Суббота 03 сентября 2022 11:24
Bayraktar за три дня уничтожили техники РФ на 26,5 млн долларов: Залужный показал видео Фото: БПЛА Bayraktar ТВ-2 (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

В течение трех суток, с 31 августа по 2 сентября, парой БПЛА Bayraktar ТВ-2 была уничтожена вражеская техника общей стоимостью около 26,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего Валерия Залужного.

Как рассказал он, в этом списке:

  • 8 единиц танков Т-72 (ориентировочная стоимость одного 3 миллиона долларов);
  • по одной единице САУ АКАЦИЯ (1,6 миллиона долларов);
  • БМП (0,6 миллиона долларов);
  • гаубицы (0,3 миллиона долларов).

К тому же были повреждены:

  • 5 танков Т-72
  • одну БМП на 1,85 миллиона долларов.

"Общая стоимость уничтоженной и поврежденной российской техники - 28,35 миллиона долларов", - добавил Залужный.

Как сообщалось, за минувшие сутки зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили пять БПЛА и пять крылатых ракет типа "Калибр". Все пять ракет были сбиты в Днепровском районе по пути на Днепр.

Напомним, за прошлые сутки украинские военные ликвидировали еще 350 оккупантов и 25 танков. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 49050 солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
Глава МАГАТЭ дал брифинг после визита в Украину и на ЗАЭС: главные заявления
DAILY
Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"
Юлия Акимовакорреспондент Виталий Ким: Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили"