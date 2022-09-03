В Николаеве прогремели взрывы после объявления тревоги
Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
В субботу, 3 сентября, в Николаеве произошли взрывы. Они произошли после объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, по всей Николаевской области объявлена воздушная тревога.
Напомним, буквально в четверг, 1 сентября, возле Николаева прогремели 6 взрывов.
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