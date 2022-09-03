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В Николаеве прогремели взрывы после объявления тревоги

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Николаев, Суббота 03 сентября 2022 11:48
В Николаеве прогремели взрывы после объявления тревоги Фото: в Николаеве прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 3 сентября, в Николаеве произошли взрывы. Они произошли после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, по всей Николаевской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, буквально в четверг, 1 сентября, возле Николаева прогремели 6 взрывов.

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