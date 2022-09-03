В Николаеве прогремели взрывы после объявления тревоги

В субботу, 3 сентября, в Николаеве произошли взрывы. Они произошли после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, по всей Николаевской области объявлена воздушная тревога.