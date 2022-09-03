В Чернигове произошел взрыв на выставке боеприпасов, ранены дети
В Чернигове, на Валу, во время выставки боеприпасов в субботу, 3 сентября, раздался взрыв. Ранения получили двое детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.
На месте работают скорая и спасатели.
Обновлено 14.37. По данным "Суспильного", причиной травм двух детей на выставке стал ручной сработавший противотанковый гранатомет.
Как сообщалось, ранее в Чернигове полицейские остановили водителя мотоцикла с признаками наркотического опьянения. Он позвал "на помощь" своих знакомых-военных, которые начали угрожать правоохранителям автоматами.
Напомним, в Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине.
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