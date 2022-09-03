В Чернигове произошел взрыв на выставке боеприпасов, ранены дети

В Чернигове, на Валу, во время выставки боеприпасов в субботу, 3 сентября, раздался взрыв. Ранения получили двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспильне ".

Обновлено 14.37. По данным " Суспильного ", причиной травм двух детей на выставке стал ручной сработавший противотанковый гранатомет.

На месте работают скорая и спасатели.

По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.

Как сообщалось, ранее в Чернигове полицейские остановили водителя мотоцикла с признаками наркотического опьянения. Он позвал "на помощь" своих знакомых-военных, которые начали угрожать правоохранителям автоматами.

Напомним, в Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.