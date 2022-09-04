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В ОП показали поднятие флага Украины над Высокопольем

Новина українською →
Херсонская область, Воскресенье 04 сентября 2022 20:07
В ОП показали поднятие флага Украины над Высокопольем Фото: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В поселке Высокополье Херсонской области подняли государственный флаг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Высокополье. Херсонская область. Украина. Сегодня", - написал он.

В ОП показали поднятие флага Украины над Высокопольем

Тимошенко обнародовал фото с поднятым флагом, но пока нет официальной информации об освобождении поселка от российских оккупантов.

Напомним, в конце августа появилась информация, что украинские защитники перешли к контрнаступательным действиям на Херсонском направлении.

Однако военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что пока рано говорить о контрнаступлении.

На данный момент защитники продолжают вести позиционные бои и уничтожать логистику и командные пункты россиян на юге.

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