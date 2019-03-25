Выборы 2019: главные новости дня

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выборы в Украине назначены на 31 марта

За неделю до выборов 2019 в Украине социологи обнародовали новые президентские рейтинги, а правоохранители перешли на усиленный режим несения службы. Все главные новости за сегодня, 25 марта, - в материале РБК-Украина.

Зеленский лидирует в президентских рейтингах

Сегодня, 25 марта 2019 года, результаты социологических опросов обнародовали КМИС и группа "Рейтинг". Лидером предвыборной гонки остается шоумен Владимир Зеленский. По данным опроса КМИС, за шоумена готовы проголосовать 32,1% респондентов. На втором месте - действующий президент Петр Порошенко (17,1%), на третьем - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,5%). При этом, результаты опроса группы "Рейтинг" немного отличаются: за Зеленского - 27,7%, за Тимошенко - 16,6%, за Порошенко - 16,4%.

В партийном рейтинге, по данным группы "Рейтинг", лидируют партия "Слуга народа"(24,8%), "Батькивщина" (17,6%) и БПП "Солидарность" (14,7%).

Электоральные настроения украинцев

Отвечая на вопрос опроса КМИС о возможной смене главы украинского правительства, чаще всего украинцы высказывали поддержку действующему премьер-министру Владимиру Гройсману (13,%), почти в два раза меньше голосов у Сергея Таруты (7,2%) и Арсения Яценюка (6,1%). Кандидатуру Виктора Медведчука на должность премьера поддерживают 3,7% респондентов, за Анатолия Кинаха - 1,9%, за Виктора Бондаря и Юрия Луценко - по 1,5%, за Игоря Палица - 0,9%.

Фото: kiis.com.ua

Кроме того, по данным социологов, треть граждан Украины (35%) считают, что ситуация в стране улучшится после выборов президента. Вместе с тем, 32% украинцев считают, что она не изменится, а у 10% - негативные ожидания от выборов.

В случае победы Зеленского, эксперты ожидают перехода к парламентской республике

Как писало РБК-Украина, политолог Владимир Фесенко предполагает, что победа Владимира Зеленского на выборах может запустить переход к парламентской республике. Еще один вариант - Зеленский начнет противостояние с парламентом и правительством, как это было в сериале. При этом, Фесенко сомневается, что механизм по ограничению полномочий президента будет запущен до парламенских выборов, назначенных на осень.

В свою очередь политолог Сергей Таран заявил, что парламент будет пытаться усилить свою роль в независимости от личности победителя.

"В любом случае мы увидим достаточно жесткую попытку мобилизироваться на парламентскую кампанию с тем, чтобы попытаться изменить Конституцию. Если это будет Зеленский, то это очень вероятный сценарий, что ему попытаются ограничить власть", - считает Таран.

Вместе с тем, источник РБК-Украина в окружении Порошенко считает, что если победит Зеленский, собрать 300 голосов за изменения в Конституцию по усилению роли парламента вряд ли получится.

Избирательная кампания Зеленского стоит 70 млн гривен

Владимир Зеленский заявил, что его избирательная кампания на выборах 2019 стоит 70 миллионов гривен. По его словам, это деньги, которые принадлежат ему, его друзьям и компаньонам. При этом, вся предвыборная кампания, по прогнозам Зеленского, обойдется ему в 3 млн долларов.

Аналитики дали прогноз курса доллара перед выборами

По данным аналитиков, умеренное снижение курса доллара ожидается в конце марта. Так, по прогнозу аналитиков, через неделю курс доллара на межбанке может торговаться на уровне 26,9 грн, а наличный курс в банках может котироваться около 26,8/27,0 грн.

25 марта - последний день для смены места голосования

Переселенцы с Донбасса и Крыма, а также все желающие проголосовать на выборах 2019 не по месту регистрации до 25 марта включительно должны были подать соответствующие заявления в органы Госреестра избирателей. Для того, чтобы проголосовать не по прописке украинцы, не из числа переселенцев, помимо заявления должны были также подать документ, объясняющий необходимость смены места голосования (например, справку с работы или учебы).

Правоохранители и суды перешли на усиленный режим работы

За неделю до выборов 2019 все подразделения Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный режим работы. Как заявил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой, за правопорядком во время выборов 2019 будут следить более 135 тысяч правоохранителей, из них более 72 тыс. полицейских.

Кроме того, глава Минюста Павел Петренко заявил, что в день выборов суды в Украине будут работать круглосуточно. По его словам, это объясняется тем, что украинское законодательство предусматривает ряд категорий и жалоб, представляемых участниками избирательного процесса, которые должны быть рассмотрены безотлагательно.

РФ решила не отправлять наблюдателей на выборы в Украине

Сегодня в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что после отказа украинского Центризбиркома аккредитовать 24 россиян в составе миссии ОБСЕ на выборах было принято решение не отправлять российских наблюдателей, "дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования".

В ЦИК рассказали о подготовке к выборам

По данным Центризбиркома, на заграничные избирательные участки уже передали более 420 тыс. бюллетеней. Всего за границей будет работать 101 избирательный участок. При этом, больше всего избирательных участков в США и Германии. В целом же, украинцы будут голосовать в 72 странах.

Кроме того, в ЦИК сообщили, что по состоянию на сегодня уже зарегистрированы 2 020 наблюдателей от 15 международных организаций и 16 иностранных государств.

Освещать президентские выборы в Украине будут 948 представителей 138 СМИ (75 украинских и 63 зарубежных издания из 23 стран).