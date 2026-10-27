Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву
У ніч на 27 жовтня Росія знову атакує Київ балістичними ракетами. У столиці оголосили червоний рівень небезпеки, мешканців закликають залишатися в укриттях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Києва. У КМВА оголосили червоний рівень небезпеки і закликали киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Інформація про можливі наслідки уточнюється.
Оновлено 4:00
За даними мера Києва Віталія Кличка, у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю. Ще за двома адресами пошкоджено нежитлові будівлі.
Кілька годин тому, увечері 26 жовтня, російська балістика вдарила по Києву. Ракети влучили в корпус університету, гуртожитки і житлові будинки в Деснянському районі, а в Дніпровському частково зруйнували триповерхову будівлю. Загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що поруч не було жодного військового об'єкта, а затримки з постачанням засобів ППО для України "допомагають терору". За даними CNN, в Україні знову закінчилися ракети до Patriot.