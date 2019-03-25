У Порошенко спрогнозировали действия Рады в случае победы Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Победа Зеленского вряд ли до осени приведет к ограничению власти президента

В случае победы Владимира Зеленского на выборах президента Верховная рада вряд ли будет до парламентских выборов предпринимать в отношении него какие-либо радикальные действия. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Формальная фигура: сможет ли Верховная рада ослабить власть президента после выборов".

В частности, источник РБК-Украина в окружении действующего президента Петра Порошенко отметил, что в случае победы Зеленского теоретически собрать 300 голосов за изменения в Конституцию по усилению роли парламента вряд ли получится.

"Это реально только в том случае, если сразу же на следующий день после оглашения результатов выборов все начинают работать над этим", - объяснил он.

По его прогнозам, до осени никаких радикальных действий со стороны парламента в отношении Зеленского, если он и станет президентом, ожидать не стоит. Собеседник считает, что потребуется пять-шесть месяцев для того, чтобы все присмотрелись к новому президенту, дождавшись от него каких-то шагов и ошибок.

Кроме того, источник предположил, что вопрос изменения в Конституцию с переходом на парламентскую модель может стать как раз тем самым объектом идеологической конфронтации партий в ходе следующей парламентской кампании: одни будут выступать за принятие изменений в Конституцию, другие - против.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае победы Зеленского может начаться переход к парламентской форме правления в Украине.